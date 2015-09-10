السيد البدوى:260 عضوا بالوفد تسلموا خطابات الترشح لانتخابات البرلمان

قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد إن الحزب انتهى من اختيار 260 مرشحا لانتخابات مجلس النواب 2015 بالنظام الفردى، على أن ينتهى رسميا من اختيار باقى المرشحين غدا الجمعة، مشيرا إلى أن الوفد سيعقد اجتماعين متتاليين يومى الخميس والجمعة لحسم الموقف.

أضاف البدوى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن عددا كبيرا من المرشحين توجهوا للجنة العليا للانتخابات منذ فتح باب الترشح بخطاب من الحزب، تم استلامه خلال فتح باب الترشح للمرة الأولى مطلع هذا العام، ولكن نظرا لتغيير اسم حزب الوفد من الوفد الجديد إلى الوفد المصرى طبقا للائحة الجديدة فإنه جارى حاليا تسليم خطابات جديدة للترشح تحمل اسم الوفد المصرى فقط.

أضاف البدوى أن لجنة الانتخابات بالوفد تعقد اجتماعات يومية للانتهاء من اختيار المرشحين والتى سيتم الإعلان عنها رسميا يوم السبت المقبل وهو آخر موعد للتقدم بأوراق الترشح من قبل أعضاء حزب الوفد.

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