وزير الأوقاف: خدمة حجاج بيت الله شرف لكل أفراد البعثة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس بعثة الحج، خلال استقباله اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية والرئيس التنفيذى للبعثة، لبحث آخر ترتيبات واستعدادات بعثة الحج، إن خدمة حجاج بيت الله الحرام شرف لكل أفراد البعثة، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع رؤساء البعثات النوعية دوريًا، للاطمئنان على سير العمل وحسن الاستعداد.

وأضاف الوزير، أنه خلال لقائه مع الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية، تمّ الاطمئنان على إرسال شحنات الأدوية، واستعداد الأطباء والممرضات لأداء مهامهم فى خدمة الحجاج، وأشاد بالدور الذى تقوم به بعثة وزارة الداخلية، والتى استعانت ببعض قيادات الشرطة النسائية المصرية لأول مرة فى تاريخ الحج، ليكنَّ فى خدمة الحاجّات، كما أكد أهمية دور علماء الأوقاف فى التوعية بصحيح الدين، وتيسير أمور المناسك وشرحها للحجاج .

وفى كلمته أكد اللواء سيد ماهر الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، أن بعثة وزارة الداخلية قامت باختيار أماكن إقامة الحجاج بعناية فائقة بالتنسيق مع وزارات الأوقاف، والتضامن، والسياحة، منها 21 فندقًا بالمنطقة المركزية، مع وجود عيادة طبية بكل فندق، و4 عيادات لعلاج مرضى السكر بمكة وعيادتين بالمدينة، وتم الانتهاء من الاتفاق مع الجهات المختصة على السيارات التى سوف تقوم بنقل الحجاج إلى أماكن أداء الشعائر.