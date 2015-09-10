مرتضى منصور: أنا ملتزم منذ 8 سنوات وسألت وزير الأوقاف فى الدين "معرفش"

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه يحفظ أجزاء من القرآن الكريم كما أنه ملتزم منذ 8 سنوات، مضيفا:"وزير الأوقاف راجل غلبان اديته سؤال فى الدين على الماشى معرفش يجاوبه، سألته عن آية معينة معرفهاش أنا شرحتهاله، عشان كده ربنا كارمنى والحمد لله، بس مش هقول ردى عليه كان إيه؟".

وعن طلبه إذن للخطابة من وزير الأوقاف بمسجد نادى الزمالك، أوضح مرتضى منصور، فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتى"، المذاع على فضائية صدى البلد،: "طلبت إذن للخطابة فى مسجد فى النادى، واستأذنت وزير الأوقاف بحضور رئيس الوزراء فى تصريح لإلقاء الخطبة الأولى بالمسجد، والعيال بتاعة الفيس هرجت وقالت هقول أمه ومش عارف أيه".

وعن موضوع الخطبة التى كان سيلقيها على المصليين بالمسجد قال رئيس نادى الزمالك:"أنا رئيس النادى الناس هتقعد تسمعنى، هات حاجة ربنا حرمها وكانت مفيدة للإنسان، وهات لى حاجة ربنا حللها مضرة للإنسان والخطبة هتكون عن الحلال والحرام، وكنت هقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا واحترموا نفسكم انت وهو وتقعد مؤدب وتستمع للخطبة حتى النهاية، الأديان الثلاثة منبعهم واحد الله سبحانه وتعالى، وأمرنا بالإيمان بالرسل والأنبياء".

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