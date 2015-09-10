بدء تسليم الصيدليات للأدوية منتهية الصلاحية إلى الموزعين 17 أكتوبر

أكد الدكتور محيى عبيد، النقيب العام للصيادلة، أن النقابة انتهت من اتفاقية “Wash Out” لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بكل أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن موعد تسليم الصيادلة للأدوية للموزعين هو يوم 17 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن أطراف الاتفاق تضم نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء، ورابطة الموزعين، وشركات التصنيع لدى الغير "Toll"، وبرعاية الدكتور طارق سالمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة.

وأضاف الدكتور محيى عبيد، النقيب العام للصيادلة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الصيادلة يمكنهم تسليم أى كمية من الأدوية لأى موزع دون التقيد بتاريخ التصنيع وبدون حد أقصى، وبدون وجود الفاتورة الدالة على الشراء، مشيرا إلى أن تنفيذ الاتفاقية سيتم خلال 6 أشهر من تاريخ البدء، أن تلك المدة قابلة للتجديد حسب رؤية الأطراف المعنية بها.

وأشار نقيب الصيادلة إلى أنه من المقرر أن تعقد النقابة مؤتمرا صحفيا فى يوم 4 أكتوبر المقبل، وذلك لإعلان آلية تنفيذ بنود الاتفاقية بصيدليات الجمهورية.

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