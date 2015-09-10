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وزير الخارجية يعود للقاهرة بعد جولة أوروبية لفرنسا وبريطانيا

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وزير الخارجية يعود للقاهرة بعد جولة أوروبية لفرنسا وبريطانيا وزير الخارجية يعود للقاهرة بعد جولة أوروبية لفرنسا وبريطانيا
عاد إلى مطار القاهرة وزير الخارجية سامح شكرى، قادمًا من العاصمة البريطانية لندن، مختتمًا جولة أوروبية شملت كلاً من فرنسا وبريطانيا، لبحث العلاقات الثنائية، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية.

والتقى شكرى، خلال زيارة إلى لندن التى استغرقت يومين، عددًا من المسئولين البريطانيين، وناقش معهم العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث التقى مع وزير شئون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية، توباياس إلوود، وناقش معه دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وخاصة المستويين السياسى والاقتصادى، وأكد إلوود دعم بريطانيا لأن تنعم بمزيد من الأمن والازدهار والديمقراطية.

كما التقى شكرى، خلال زيارته لفرنسا مع لوران فابيوس، وزير خارجية فرنسا، فى باريس، وتناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تعزيزها فى كل المجالات، وتطورات الأوضاع فى كل من ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى سُبل تفعيل وتنشيط عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

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