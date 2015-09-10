"النور": قرار خوض الانتخابات بقائمتين رسالة طمأنة بأننا لسنا كـ"الإخوان"

قال الدكتور ياسر برهامى، رئيس اللجنة الصحية بحزب النور، إن إعلان الحزب دمج قائمتى الصعيد والدلتا فى قائمة واحدة، وخوض الانتخابات بقائمتين بدلاً من أربعة، رسالة طمأنة للجميع، بأنه يريد المشاركة وليس المغالبة.

وأضاف "برهامى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "قرار خوض الانتخابات على قائمتى فقط بدلاً من أربع قوائم من الممكن أن يهون على المخالفين لنا، واحتمال أيضًا أن يقلل الهجوم على الحزب"، مضيفاً: "هذا القرار حتى لا نكون مثل جماعة الإخوان، وحتى لا يشبهنا البعض بأننا نريد السيطرة على البرلمان".

وأعلن حزب النور دمج قائمتى الصعيد والدلتا فى قائمة واحدة، وخوض الانتخابات بقائمتين بدلاً من أربعة، وقال الحزب فى بيان له، إن خوض الحزب بقائمتين فقط رغبة من الحزب لإرساء مبدأ الشراكة الحقيقية لجميع القوى الوطنية المخلصة، خاصة فى هذه الفترة الحرجة التى يمر بها بلدنا الحبيب، التى تحتاج اصطفافاً وطنياً حقيقياً وإعادة اللحمة للشعب المصرى وإشاعة روح الثقة والتنافس الشريف، من أجل الحفاظ على مصرنا الغالية متماسكة قوية مستعصية على كل معاول الهدم ومحاولات التخريب التى تستهدف كيان الدولة وبقائها".