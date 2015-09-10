كرة يد – الزمالك ' يُضحي ' ويرفض احتراف أحمد الأحمر

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رحيل أحمد الأحمر نجم فريق الزمالك لكرة اليد ومنتخب مصر إلى ألمانيا.

وتلقى أحمد الأحمر العائد في وقت سابق إلى نادي الزمالك عرضا للاحتراف عن طريق نادي جوبنجن الألماني.

وأكد الزمالك عبر موقعه الرسمي رفضه "للعرض المادي المغري المقدم من جوبنجن" لضم أحمد الأحمر.

وأعلن النادي تمسكه باستمرار أحمد الأحمر مع الزمالك و"التضحية بالمقابل المادي الضخم للحصول على جميع البطولات المحلية والإفريقية الموسم الجديد" حسبما أعلن النادي على موقعه الرسمي.

وأنهى فريق جوبنجن الدوري الموسم الماضي في المركز الخامس، وينتظر المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الأحمر لعب الموسم الماضي مع فريق إس جي فلنسبورج الألماني، وتوج معه بالكأس.