الزمالك يوضح حقيقة ' عروض احتراف ' باسم مرسي

هل سيرحل باسم مرسي عن الزمالك؟ ما حقيقة عروض الاحتراف التي تحدث عنها اللاعب؟ أسئلة شغلت بال جماهير الزمالك وأجاب عنها إسماعيل يوسف.

باسم مرسي هداف الزمالك الموسم الماضي خرج ليلمح لتلقيه أكثر من عرض احترافي من "الدوريات الـ5 الكبرى". ليبدأ الحديث عن حقيقة العروض وهل حقا سيرحل اللاعب عن النادي؟

ونفى إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك تلقى إدارة النادي أي عروض احترافية لباسم مرسي.

وقال إسماعيل يوسف: "لم نتلق أي عروض رسمية لباسم مرسي".

وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "كل ما يتردد مجرد إجتهادات".

وأكد مدير الكرة بالزمالك إنه طلب من جميع لاعبي الفريق التركيز على لقاء أورلاندو بيراتس في كأس الكونفدرالية وعدم الانشغال بأي أحاديث عن الاحتراف.

ويستعد الزمالك لمواجهة أورلاندو في الكونفدرالية قبل أن يواجه سموحة في نصف نهائي كأس مصر.