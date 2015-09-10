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6 كليات بجامعة أسوان تحصل على ممتاز فى تقييم الجودة

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6 كليات بجامعة أسوان تحصل على ممتاز فى تقييم الجودة 6 كليات بجامعة أسوان تحصل على ممتاز فى تقييم الجودة
عقد المجلس التنفيذى لمركز ضمان الجودة والتعليم بجامعة أسوان اجتماعه الـ15 بقاعة كلية الهندسة خلال الساعات الماضية، برئاسة الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان ونوابه وعمداء ووكلاء الكليات ومديرى وحدات ضمان الجودة.

وناقش الاجتماع أهم الأعمال والإنجازات التى قام بها مركز ضمان الجودة والتعليم خلال شهر أغسطس الماضى، بالإضافة إلى عرض خطة المركز خلال شهر سبتمبر الجارى، كما تضمن الاجتماع عرض لتقييم وحدات ضمان الجودة بالكليات ما بين ممتاز لكل من كليات الهندسة والعلوم والآثار والآداب والتمريض والزراعة، فيما حصلت كلية التربية النوعية على تقدير جيد جدا.

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