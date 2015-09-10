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مصرع عامل فى حادث انقلاب سيارة بترعة "المنشأة" بسوهاج

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مصرع عامل فى حادث انقلاب سيارة بترعة "المنشأة" بسوهاج مصرع عامل فى حادث انقلاب سيارة بترعة "المنشأة" بسوهاج
شهد طريق "سوهاج - نجع حمادى" مركز سوهاج انقلاب سيارة بترعة المنشآة، مما تسبب فى مصرع عامل وتم نقل الجثمان لمستشفى سوهاج العام.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بانقلاب سيارة بترعة المنشآة بدائرة المركز ووجود متوفى.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة حمدى ع 31 عاما عامل ويقيم بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات السيارة رقم 38461 ملاكى سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بأحدى الأشجار على جانب الطريق مما أدى لانقلابها بترعة المنشآة نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة تمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهرى من انتشال جثة المتوفـى وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام، تم تمشيط الترعة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهرى تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5646 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365