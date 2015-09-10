ضبط 45 هاربا من تنفيذ أحكام وتحرير 200 مخالفة مرورية فى حملة بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مباحث تنفيذ الأحكام القضائية بمديرية أمن الوادى الجديد، من ضبط 45 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة تمثلت فى ضبط هارب من تنفيذ حكم جناية، وضبط 34 هاربا من تنفيذ حكم حبس جزئى 10 هاربين من حكم حبس مستأنف بالإضافة الى تحصيل 23 غرامة جزئية 6 غرامات مستأنفة بإجمالى مبالغ ماليه 1225 جنيها.

كما تمكنت قوات شرطة من المديرية وإدارة المرور بالمحافظة من تحرير 200 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بشوارع وميدان المحافظة، حيث تم تحرير 15 مخالفة لعدم ارتداء خوذة 3 مخالفات رخص منتهية و2 أمن ومتانة 49 مخالفة على نموذج 125 و3 مخالفات قيادة بدون ترخيص و128 مخالفة متنوعة وتحررت بها المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة المختصة.