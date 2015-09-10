مدير أمن الغربية يكرم أمين شرطة لضبطه عاطلاً حاول سرقة مدرسة بالمحلة

كرم اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، أمين الشرطة خالد عبد الله السيد نجم، من قوة قسم شرطة ثان المحلة لتمكنه من ضبط عاطل أثناء قيامه بكسر أقفال مكاتب شئون الطلبة بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية بشارع الإنتاج دائرة القسم لسرقة أجهزة الحاسب الآلى، وبحوزته سيف، وأجنة حديد، ومفك) أثناء تواجد الأمين بخدمته لتأمين امتحانات الدور الثانى بالمدرسة وتحرر عن الواقعة المحضر 12324 جنح قسم ثان المحلة.

وقام مدير الأمن بتسليم أمين الشرطة مكافأة مالية وشهادة تقدير تقديرًا لجهوده وأدائه المتميز.