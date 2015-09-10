جريدة "كفر الشيخ": إحالة 34 موظفا للتحقيق بقريتى الزعفران والكفر الشرقى

فى إطار مبادرة اليوم السابع لدعم الصحافة الإقليمية، ينشر اليوم السابع العدد الجديد من جريدة كفر الشيخ، حيث ينشر العدد الجديد متابعة متميزة لجولات وزراء البيئة والرى والتعليم الفنى فى المحافظة، وتصدر مانشيت العدد وزير الرى الرئيس السيسى يتابع خطوات حل مشكلة كتشنر، وخالد فهمى يعلن عن توافر 20 ألف وظيفة للشباب بمشروع جمع المخلفات الزراعية.

وتضمنت عناوين الصفحة الأولى فى العدد تصريحات وزير التعليم الفنى محمد يوسف، حيث أعلن عن تأهيل خريجى التعليم الفنى لسوق العمل، ومحافظ كفر الشيخ ينصح المزارعين بعدم حرق قش الأرز لأن الغرامة تبدأ من 5 آلاف جينه، وإحالة 34 موظفا للتحقيق بقريتى الزعفران والكفر الشرقى.

وجاءت أهم عناوين العدد كما يلى:

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وشملت متابعات الجريدة ما يلى:

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>- مدير الأمن تكريم المتميزين تقديرا لجهودهم>- 300 خط تليفونى و53 غرفة للحجاج وكفر الشيخ الأولى فى التميز لحج العام الماضى>- إحالة 8 اطباء بمستشفى بلطيم للتحقيق للغياب>- استبعاد مديرا إدارة مطوبس التعليمية>- اطباء كفر الشيخ يرافقون الحجاج على المشاعر المقدسة>- تنفيذ حركة ضباط الشرطة الجديدة..5 مساعدين لمدير الأمن و15 عميد>- وكيل وزارة القوى العاملة: تديب وتأهيل العمالة لسوق العمل>- المهندس على عبد الستار: سيدى غازى تشهد طفرة غير مسبوقة>- مؤتمر الكبد بكفر الشيخ: أدوية الجيلين الثانى والثالث لعلاج الفيروس بارقة أمل جديدة>- معاناة مدارس خط الساحل بدسوق



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