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فيتامين “A” يقلل نسبة الإصابة بمرض السكر

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فيتامين “A” يقلل نسبة الإصابة بمرض السكر فيتامين “A” يقلل نسبة الإصابة بمرض السكر
كشفت درسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون من كلية طب ويل كورنيل، أن فيتامين (أ) يمكن أن يؤدى نقص الإصابة مرض السكرى من النوع 2.

وأشارت الدراسة التى نشرت فى مجلة الكيمياء البيولوجية، إلى أن فيتامين (أ) يساعد على إنتاج خلايا بيتا فى البنكرياس التى تنتج السكر فى الدم، وتنظم هرمون الأنسولين.

ووجد العلماء فى تجربة على الفئران أن نقص فيتامين (أ) حفز موت خلايا بيتا، حيث إن إزالة فيتامين (أ) من الوجبات الغذائية للقوارض، تسبب فى خسائر هائلة من خلايا بيتا، مما أدى إلى انخفاض فى الأنسولين وزيادة كبيرة فى نسبة السكر فى الدم.

ووجد الباحثون أيضاً، عند إعادة فيتامين (أ) فى النظام الغذائى للحيوانات، استقر عدد خلايا بيتا، وكان إنتاج الأنسولين منضبطا، وعاد السكر فى الدم إلى مستوياته الطبيعية.

وقال الباحثون ستيفن تراسينو، ولورين جوداس من قسم علم الأدوية وريفلون أستاذ الصيدلة وعلم الأدوية والسموم فى كلية طب وايل كورنيل، إنه فى الوقت عند فحص الآلاف من دراسات مرض السكرى، لم يكن هناك الكثير من البحث على تورط فيتامين “A”.

وأضافت الدكتورة جوداس أن خلايا بيتا الموجودة فى البنكرياس هى حساسة بشكل قوى لفيتامين A.

جدير بالذكر أن هذا الفيتامين يتوافر فى معظم الفواكه والخضراوات ومنها الفلفل الأخضر والجزر والموز.

نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health".

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