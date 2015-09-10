الحكومة اللبنانية توافق على خطة لحل أزمة النفايات

اتفقت الحكومة اللبنانية على خطة لحل أزمة التخلص من النفايات فى ساعة متأخرة اليوم الأربعاء منهية بذلك نزاعا تسبب فى تكدس النفايات وتعفنها فى شوارع بيروت مما فجر موجة من الاحتجاجات الشعبية.

ويعطى هذا الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى اجتماع طارئ للحكومة دعا إليه رئيس الوزراء تمام سلام البلديات دورا رئيسيا فى التعامل مع النفايات المحلية.

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