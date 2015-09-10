رئيس الحكومة الليبية يؤكد حرص الحكومة على تذليل كل الصعاب أمام البلديات

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثنى حرص الحكومة على تذليل كل الصعاب أمام البلديات حتى يتسنى لها القيام بواجبها فى خدمة المواطن، داعيا الجميع إلى تقدير الظروف التى تمر بها البلاد والصعوبات التى تواجهها ومنها شح الموارد المالية.

وقال الثنى خلال لقائه أمس، بمقر ديوان رئاسة الوزراء بالبيضاء بعمداء البلديات الواقعة بالمنطقة الشرقية بحضور رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب إنه تم بحث كيفية الرفع من مستوى أداء البلديات بما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمواطن فى شتى المجالات .

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والاختناقات التى تواجه هذه البلديات وتحول دون أداء واجبها على أكمل وجه وعلى رأسها صرف الميزانية المخصصة للبلديات بما فيها ميزانية الطوارى .

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