أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 3 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم تناولوا وجبة غذائية فاسدة بسوهاج

Google+ Print
إصابة 3 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم تناولوا وجبة غذائية فاسدة بسوهاج إصابة 3 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم تناولوا وجبة غذائية فاسدة بسوهاج
استقبل مستشفى المراغة المركزى 3 أطفال أشقاء مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر والحالة العامة سيئة وذلك إثر تناولهم وجبة غذائية منزلية فاسدة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة المراغة يفيد 3 أطفال بحالة تسمم بقرية بنى هلال دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بوصول الطفل على أحمد على 3 سنوات والطفل فارس أحمد على 7 والطفلة أروى أحمد على عامين ويقيمون بناحية بنى هلال دائرة المركز إلى مستشفى المراغة المركزى مصابين "بقىء مستمر والحالة العامة سيئة" تم تحويلهم لمستشفى سوهاج العام بعد تناول طعام فاسد، وجار استدعاء أحد أهلهم لسؤاله.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري عن الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13595 جنح المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365