إصابة 3 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم تناولوا وجبة غذائية فاسدة بسوهاج

استقبل مستشفى المراغة المركزى 3 أطفال أشقاء مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر والحالة العامة سيئة وذلك إثر تناولهم وجبة غذائية منزلية فاسدة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة المراغة يفيد 3 أطفال بحالة تسمم بقرية بنى هلال دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بوصول الطفل على أحمد على 3 سنوات والطفل فارس أحمد على 7 والطفلة أروى أحمد على عامين ويقيمون بناحية بنى هلال دائرة المركز إلى مستشفى المراغة المركزى مصابين "بقىء مستمر والحالة العامة سيئة" تم تحويلهم لمستشفى سوهاج العام بعد تناول طعام فاسد، وجار استدعاء أحد أهلهم لسؤاله.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري عن الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13595 جنح المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.