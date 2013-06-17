Adam Sandler يحضّر لفيلم جديد

أعطى الممثل Adam Sandler موافقته المبدئية للإنضمام الى الفيلم الكوميدي والخيالي العلمي Hello Ghost والمقتبس عن فيلم من إنتاج كوري جنوبي عنوانه Hellowoo goseuteu من إنتاج عام 2010 ومن إخراج Young-Tak Kim الذي كتب أيضاً السيناريو الخاص به. أما النسخة الجديدة وبحسب مصدر مقرّب من شركة Universal Pictures فسيتولّى إخراجها Chris Columbus. قصة الفيلم تدور حول رجل حاول الإنتحار عدّة مرات، فاكتسب قوّة خارقة يرى من خلالها الأشباح. ولكن عندما يلتقي بفتاة أحلامه سيجد نفسه سجين أربعة أشباح يلاحقونه أينما ذهب. يذكر أن الفيلم المقبل للممثل Adam Sandler هو بعنوان Grown Ups 2.