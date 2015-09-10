إصابة شخصين بحروق فى مشاجرة استخدمت فيها أسطوانات بوتاجاز بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة مباحث سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين طرفين استخدموا فيها أسطوانات البوتاجاز، ما نتج عنه إصابة 2 بحروق متفرقة بالجسم.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بحروق.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث مركز سوهاج، بوقوع مشاجرة بناحية جزيرة شندويل دائرة المركز بين طرف أول إسراء حاتم شعبان 15 عاما لا تعمل مصابة "بحروق نارية من الدرجات الثلاثة الأولى بنسبة 60% بأنحاء متفرقة بالجسم، "ولا يمكن استجوابها ومصطفى شعبان فهمى 26 عاما عامل مصاباً "بحروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية بنسبة 9% باليد اليسرى والساق اليمنى"، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج العام، وعلاء شعبان فهمى 32 عاما عامل مصاباً "بسحجات متفرقة بالجسم"، وبين طرف ثان مؤمن فؤاد على حسن 26 عاما عامل مصاباً "باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح رضى بفروة الرأس" وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى وفؤاد على حسن 70 عاما عامل وجمالات صابر إبراهيم جارى سؤالها والطرفان يقيمان بذات الناحية، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 5643 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.