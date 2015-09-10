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ضبط ربع طن صابون سائل و3 أطنان كلور ولحوم فاسدة بالإسماعيلية

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ضبط ربع طن صابون سائل و3 أطنان كلور ولحوم فاسدة بالإسماعيلية ضبط ربع طن صابون سائل و3 أطنان كلور ولحوم فاسدة بالإسماعيلية
شنت مباحث بالإسماعيلية، حملة تموينية استهدفت دائرة مركز ومدينة فايد وتمكنت الحملة من ضبط العديد من القضايا والمخالفات التموينية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والقوة المرافقة له بشن حملة تموينية استهدفت مركز فايد وتمكنت الحملة من ضبط المدعو (م. ف) 40 سنة مقيم فايد صاحب مصنع منظفات وصابون سائل بدون ترخيص بقايد وبحوزته داخل المصنع ربع طن صابون سائل و500 عبوة فارغة و2300 ملصق وأغطية ومواد كيماوية تستخدم فى الصناعة، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحررعن الواقعة المحضررقم 5 لسنة 2015 أحوال قسم شرطة التموين.

كما تمكنت الحملة من ضبط جزار يدعى (م.ع) بالسوق التجاري بفايد لديه لحوم مذبوحة خارج السلخانة بلغت حوالى 36 كيلو، وتحررعن الواقعة المحضررقم 6 لسنة 2015 أحوال قسم شرطة التموين.

وتمكنت الحملة من ضبط إحدى السيارات قيادة المدعو (ك. ت) صاحب ورشة وعلى متن السيارة احماض وكلور مغشوش بلغت الكمية 13 جركن بكمية حوالي 3 أطنان كلور وحمض كبريتيك
>تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحررعن الواقعة المحضررقم 3 لسنة 2015 احوال قسم شرطة التموين، كما تم ضبط المدعو (م.ن) صاحب مطعم بسرابيوم وبحوزته 25 كيلو لحم مفروم غير صالح للاستهلاك الآدمى تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7 لسنة 2015 أحوال قسم شرطة التموين كما تم تحرير 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية وتحرير 4 محاضر عدم إعلان تسعيرة، فتم إخطارالنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365

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