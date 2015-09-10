إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المكملات الغذائية المحظورة

أحبطت الإدارة العامة لجمرك صادر مصر للطيران بقرية البضائع برئاسة عاطف نجيب، محاولة تهريب كمية كبيرة من المكملات الغذائية تحتوى على منشطات جنسية محظور تصديرها أو استيرادها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات المعاينة لمشمول البيان الجمركى باسم إحدى الشركات المصدرة إلى أربيل بالعراق، حيث إنه طبقًا للمستندات عبارة عن عسل نحل، تبين أن الصنف عبارة عن 18 طردًا بداخلها 1152 عبوة بإجمالى 824ر13 ألف كيس عسل نحل (مكمل غذائى) يحتوى على منشطات جنسية بوزن 396 كيلو جرامًا.

وأضاف المصدر أنه تم عرض المشمول على الإدارة المركزية للشئون الصيدلة بوزارة الصحة فأفادت بأن المشمول غير مسجل بالوزارة وبناء عليه غير مسموح بتصديره، مشيرًا إلى أن إجمالى القيمة الجمركية قدرت بنحو 600ر57 ألف جنيه، وقيمة التعويضات 114 ألف جنيه.

وأوضح أن هلال توفيق مدير عام الإدارة العامة جمارك الصادرات الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المشمول وإخطار وزارة التجارة.