أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. حملة إزالة الإشغالات بالجيزة تضبط 106 أحكام وتزيل 28 مخالفة مرافق

Google+ Print
شنت مدرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق نصر مساعد الوزير مدير أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة على القطاعات المختلفة لرصد الخارجين عن القانون ومتعاطى المواد المخدرة والهاربين من الأحكام.

وأسفرت الحملة فى دائرة أقسام ومراكز شرطة الأهرام وأبو النمرس عن تنفيذ 106 أحكام تمثلوا فى 54 حكما جزئيا و16 حكم مستأنف و21 حكم مخالفة و13 حكم غرامة و2 حكم جناية.

ونجحت شرطة المرافق فى ضبط 28 مخالفة منها 15 كرسيا بلاستيكيا وموتوسيكل قديم، ولودر وسيارتين محملتين بالرمل و7 أسطوانات غاز متنوعة، و2 أستاند حديد و2 براويطة، وونش رفع ومقص حديد وكشك خشب وترابيزة كبيرة .
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365