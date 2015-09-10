بالصور.. حملة إزالة الإشغالات بالجيزة تضبط 106 أحكام وتزيل 28 مخالفة مرافق

شنت مدرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق نصر مساعد الوزير مدير أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة على القطاعات المختلفة لرصد الخارجين عن القانون ومتعاطى المواد المخدرة والهاربين من الأحكام.

وأسفرت الحملة فى دائرة أقسام ومراكز شرطة الأهرام وأبو النمرس عن تنفيذ 106 أحكام تمثلوا فى 54 حكما جزئيا و16 حكم مستأنف و21 حكم مخالفة و13 حكم غرامة و2 حكم جناية.

ونجحت شرطة المرافق فى ضبط 28 مخالفة منها 15 كرسيا بلاستيكيا وموتوسيكل قديم، ولودر وسيارتين محملتين بالرمل و7 أسطوانات غاز متنوعة، و2 أستاند حديد و2 براويطة، وونش رفع ومقص حديد وكشك خشب وترابيزة كبيرة .

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