البيئة تُحرر 9 محاضر لحرق الكاوتشوك وتضبط 80 طن مخلفات فى حملة بالغربية

نظمت وزارة البيئة، بتوجيهات من الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وتنفيذاً لسياسات مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حملة تفتيشية برئاسة العميد الدكتور محمد كمال بهلول مستشار وزير البيئة للتفتيش البيئى للأماكن التى يتم بها الحرق المكشوف والكاوتشوك بمنطقة ميت الحارون- زفتى بمحافظة الغربية، وذلك بالتعاون مع هشام الجمل مدير عام التفتيش والإدارة المركزية للتفتيش البيئى بجهاز شئون البيئة، وفرع الغربية التابع لقطاع الفروع بالجهاز والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومديرية أمن الغربية ومجلس مدينة زفتى والإدارة البيئية بها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر لحرق الكاوتشوك واحالتهم للنيابة ومصادرة كميات من الكاوتشوك والأسلاك التى تم ضبطها قبل حرقها، كما أسفرت الحملة عن منع إشعال الحرائق بتلك المنطقة والمسببة للأدخنة السوداء الناتجة عن احتراق إطارات الكاوتشوك المستخدم لاستخراج لفائف الحديد والسلك والنحاس وإعادة تدويرها أو بيعها، باعتبارها حرفة متوارثة بتلك المنطقة ومصدرًا للدخل لأغلب سكان ضواحى منطقة ميت الحارون.

كما تم التحفظ على كميات كبيرة تقدر بحوالى 80 طنًا من الكاوشوك المستخدم، والذى تم إعداده لإحراقه، كذلك تم التحفظ على كمية تقدر بحوالى 40 طنًا من الأسلاك والنحاس الناتج عن عمليات احتراق سابقة لإطارات وكابلات من الكاوتشوك، ويذكر أن عمليات الحرق المكشوف لبواقى الكاوتش المستعمل ينتج عنها انبعاثات كبيرة من الدخان والملوثات بالهواء، حيث تم عمل هذه الحملة لضمان عدم حدوث عمليات لحرق الكاوتش أثناء موسم الخريف.