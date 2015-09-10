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ضبط 1620هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 15827جنيها غرامات فى حملة بالغربية

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ضبط 1620هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 15827جنيها غرامات فى حملة بالغربية ضبط 1620هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 15827جنيها غرامات فى حملة بالغربية
شنت مديرية أمن الغربية بإشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مدير امن الغربية حملة أمنية بمدن وقرى المحافظة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية، قادها اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بالتنسيق من العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الاحكام بمديرية امن الغربية والنقيب محمد النجار وكيل قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية وبمشاركة ضباط الامن العام والأمن المركزى.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1620 هاربا من أحكام منهم ضبط 949 محكوم عليه فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و636 محكوم عليه فى غرامات،و28 محكوم عليه فى مخالفات، و7 محكوم عليهم فى جنايات بأحكام من سنتين إلى المؤبد، كما تم تحصيل 15837 جنيها قيمة غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365