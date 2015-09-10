سعود بن صقر يشيد بدعم القيادة للخطط التنموية

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات للخطط التنموية التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية والأمن والاستقرار والحياة الكريمة لشعب الإمارات.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر سموه معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة الذي أطلع سموه على استراتيجية وزارة الأشغال للمرحلة المقبلة وفق الرؤية الاستراتيجية العامة للدولة لتحقيق التميز والريادة والتنمية المستدامة.

مشاريع

واستمع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى شرح مفصل من معالي الوزير حول البرامج والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية التي تنفذها الوزارة في الإمارة وتتضمن عددا من المشاريع الخدمية وشبكات الطرق إضافة إلى المشاريع المستقبلية التي تخدم المواطنين وتوفر أرقى الخدمات لهم، وتناول اللقاء تعزيز مجالات التعاون القائمة بين وزارة الأشغال العامة ومختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة رأس الخيمة.

حضر اللقاء والمأدبة الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي ومنذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة والمهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة والدكتور محمد عبدالله المحرزي مدير عام دائرة الجمارك رأس الخيمة.