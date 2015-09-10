صندوق خليفة يطلق «عونك» لدعم أسر الشهداء

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن إطلاق برنامج عونك وهو برنامج تمويلي شامل موجه لدعم أسر الشهداء المواطنين وتمكينهم من إيجاد روافد مستدامة للدخل وتحقيق الرفاه الاجتماعي وذلك في إطار حرص واهتمام القيادة الرشيدة بأسر الشهداء وذويهم وتأمين كافة سبل العيش الكريم لهم.

وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع في بيان صحافي أصدره الصندوق إن البرنامج يأتي في إطار رد جزء من الجميل والوفاء لتلك الكوكبة التي ضحت بأرواحها من أجل الوطن يهدف إلى تمكين أبناء وأسر الشهداء المواطنين وتوفير مصادر دخل مستدامة تضمن لهم الرفاه الاجتماعي من جهة وتمكنهم من المساهمة في عملية التنمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت ظل قيادتنا الرشيدة من جهة أخرى.

رعاية واهتمام

وأضاف إن برنامج «عونك» يجسد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تقديم كافة أشكال الرعاية والاهتمام لكل شرائح المجتمع وتوفير كل السبل لأبناء الوطن لمواصلة الرقي والارتقاء ومفاخرة الأمم بالمجد والعز والبهاء الذي تنعم به الدولة، مؤكداً أن البرنامج وما يحمله من امتيازات وتسهيلات استثنائية يؤكد أن أسر الشهداء في مقدمة تلك الشرائح وعلى رأس أولويات قيادتنا الرشيدة.

معاني الوفاء

وقال إن شهداء الوطن الذين قضوا في الدفاع عن الشرعية وحق الشعب اليمني الشقيق بالعيش بحرية وكرامة في مواجهة قوى الظلام الغاشمة سطروا أروع معاني التضحية والوفاء وقدموا أروع الأمثال في العز والفخار والمجد الذي يزين دولتنا الفتية تحت قيادتنا الرشيدة والحكيمة.

وأضاف «مصابنا جلل وعظيم ولكن إصرارنا أكبر وعزيمتنا أعظم في أن نظل خلف قيادتنا الرشيدة حتى يتحقق لنا النصر بإذن الله، وأوضح أن صندوق خليفة طور برنامج عونك الخاص الذي يتضمن تسهيلات مالية وحزمة من الخدمات الاستثنائية بقيمة تصل إلى مليون درهم من دون أية فوائد.

دفعات

ولفت إلى أن الصندوق أعفى المستفيدين من هذا البرنامج من المساهمة بأي دفعات مالية كباقي البرامج المعتمدة والمعمول بها في صندوق خليفة، قائلاً إن هذا الإجراء الاستثنائي يأتي في إطار تشجيع أبناء وأسر الشهداء للتقدم بطلب التمويل والحصول على التسهيلات المالية المطلوبة.

يشار أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع يشترط على المتقدمين لطلب التمويل المساهمة بنحو 10% من قيمة القرض كحد أدنى فيما قد ترتفع النسبة أكثر من ذلك حسب طبيعة المشروع.

وأضاف النويس إن صندوق خليفة سيقدم تسهيلات إضافية تتمثل في فترة سماح قبل بدء السداد تصل إلى ثلاث سنوات فضلاً عن اعتماد جدول زمني مرن للدفعات يصل إلى سبع سنوات بعد انتهاء فترة السماح ما يرفع مدة القرض الكلية إلى عشر سنوات.

يذكر أن صندوق خليفة لا يمنح المشاريع الممولة ضمن برامجه التمويلية الأخرى فترة سماح أكثر من سنتين فيما لا تتعدى فترة السداد الخمس سنوات فقط.

ولفت إلى أن مجلس الإدارة وافق بشكل استثنائي على إعفاء المستفيدين من برنامج عونك من كافة الرسوم البنكة والتأمينية حيث سيتحمل الصندوق كافة هذه المصاريف، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم الدورات التدريبية والارشادية والاستشارية التي تشمل دورات تدريبية متخصصة في مجال الحسابات وإعداد الميزانيات وإدارة الموارد وغيرها.

تسهيلات

أشار رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع إلى أن الصندوق سيظل إلى جانب أعضاء برنامج عونك منذ بدء التمويل مروراً بمرحلة التأسيس وصولاً إلى إطلاق المشروع وتشغيله وضمان نجاحه وتطوره حيث سيقدم حزمة من الإعفاءات والتسهيلات في كل مرحلة مثل الإعفاءات من بعض الرسوم الحكومية وتسهيل المشاركة في المعارض المحلية والعالمية ومنح المشروع بعض المزايا التفضيلية في مناقصات وعطاءات بعض الجهات الحكومية والشركات الوطنية وغيرها.