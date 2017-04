أعلنت شركة Fox 2000 عن موافقة الممثلة Natalie Portman على تأدية دور البطولة في فيلم Dare Me المقتبس عن قصة تحمل نفس عنوان الفيلم للكاتب Megan Abbott والذي سيتولّى إخراجه Michael Sucsy الذي قدّم لنا مؤخراً فيلم The Vow. يذكر أن الممثلة ستشارك في فيلم Thor: The Dark World وسنشاهدها قريباً في فيلم Knight of Cups للمخرج Terence Mallick وفيلم Jane Got a Gun للمخرجة Karen Rosenfelt.