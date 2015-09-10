محمد بن زايد: نرفع هاماتنا بمواقــف شعبنا وتضحيات شهدائنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن شعب الإمارات الوفي بما حمله من روح وطنية واحدة امتداد لما تحلى به الآباء والأجداد من شيم الإباء والفداء عندما نذروا انفسهم لحماية الأرض والعرض والتمسك بالهوية والانتماء لهذه الأرض والذود عن حياضها لتبقى عزيزة شامخة، وقال سموه: «إننا نرفع هاماتنا عالياً بمواقف شعبنا المشرفة وبتضحيات شهدائنا الغالية وبعطاء أبناء الوطن في كل الميادين ».

جاء ذلك خلال تقديم سموه أمس واجب العزاء في شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

واطمأن سموه على أحوال وأوضاع أسر الشهداء، مؤكداً لهم أن دولة الإمارات قيادة وشعباً هي سندكم وقوتكم وعونكم في السراء والضراء.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء خلال لقائه بهم في مجالس العزاء، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

عزاء

فقد قدم سموه بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين واجب العزاء في الشهيد الجندي سعيد عبيد بن فاضل آل علي، حيث زار سموه أمس خيمة عزاء شهيد الوطن سعيد عبيد بن فاضل آل علي في منطقة السلمة بأم القيوين قدم خلالها صادق عزائه ومواساته لوالد الشهيد وإخوانه وذويه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموهما خلال الزيارة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

مواساة

كما زار سموه مجالس العزاء في إمارة رأس الخيمة التقى خلالها أسر وذوي وأبناء الشهداء وتبادل الأحاديث معهم، معبراً سموه عن صادق عزائه وخالص مواساته القلبية، حيث زار مجالس العزاء شملت مجلس عزاء الشهيد عبدالله عمر مبارك الجابري بمنطقة المعمورة ومجلس عزاء الشهيد عادل صالح عبدالله الشحي بمنطقة الجولان ومجلس عزاء الشهيد راشد سعيد راشد الحبسي بمنطقة البريرات.

رافق سموه خلال تقديم التعازي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن جمعة أحمد البواردي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقد ألقيت قصائد وطنية عبرت عن مشاعر الفخر والاعتزاز والانتماء لهذا الوطن الغالي والدفاع عنه والذود عن ترابه والمضي خلف القيادة الحكيمة في مساعيها الداعمة والمساندة للأشقاء العرب والوقوف صفاً واحداً أمام التحديات والأطماع.

عبدالله بن زايد يعزي أسر الشهداء

قدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أمس، واجب العزاء إلى أسر وذوي شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.

فقد زار سموه في رأس الخيمة مجلس عزاء الشهيد عادل صالح عبدالله الشحي بمنطقة الجولان ومجلس عزاء الشهيد عبدالله عمر مبارك الجابري بمنطقة المعمورة.

كما زار سموه مجلس عزاء الشهيد سعيد عبيد بن فاضل آل على في منطقة السلمة بأم القيوين.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.