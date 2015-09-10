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توتي يدعم صلاح في مواجهة الوافد الجديد للكالتشيو

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توتي يدعم صلاح في مواجهة الوافد الجديد للكالتشيو توتي يدعم صلاح في مواجهة الوافد الجديد للكالتشيو

من المرجح أن يحظى محمد صلاح مهاجم روما بدعم الأسطورة فرانشيسكو توتي خلال مباراة فروزينوني بالدوري الإيطالي يوم السبت.

ويحل روما ضيفا على فروزينوني الوافد الجديد للدوري الإيطالي ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وشهد مران الأربعاء تركيز رودي جارسيا المدير الفني لروما على إشراك توتي خلف المهاجمان صلاح وإدين دجيكو، على يلعب بهذا التشكيل الهجومي أمام فروزينوني حسب التقارير الإيطالية.

غياب ميراليم بيانيتش لاعب الوسط المدافع سيجعل جارسيا يلعب بياجو فالكي ورادا نايجولان في الوسط.

مباراة فروزينوني ستكون الأخيرة لروما قبل مواجهة برشلونة في افتتاح مباراتهما بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

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