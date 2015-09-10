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القبض على ضابطين «قطريين» تحرشا بمضيفة مصرية

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القبض على ضابطين «قطريين» تحرشا بمضيفة مصرية القبض على ضابطين «قطريين» تحرشا بمضيفة مصرية

أرشيفية

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، الأربعاء، القبض على ضابطين قطريين تحرشا مضيفة مصرية فوق السحاب وأحالتهما للنيابة، رغم تدخل السفير القطري لدى لإحتواء الأزمة والتصالح دون إجراء ضد المتحرشين.

صرحت مصادر أمنية بالمطار بعد وصول رحلة الخطوط القطرية رقم ١٣٠١ والقادمة من الدوحة تلقى رجال الأمن بلاغًا من ” سها . س ” ٢٨ عامًا مضيفة بالخطوط القطرية ضد كل من ” عيسى سيف محمد ” و ” منصور راشد ” ضابطي شرطة قطريين بالتحرش بها ، وعندما نهرتهما قاما بسبها وتهديدها فإشتكت لقائد الطائرة، وعندما تبين الضابطين سوء موقفهما إتصلا بسفير قطر لدى مصر، حيث أرسل مندوبين للمطار وحاول إحتواء الأمر بالتصالح ، إلا إن المضيفة أصرت على تحرير محضر لهما وهو ماتم، وأمر مدير أمن مطار القاهرة بتحرير محضر للقطريين والقبض عليهما وإحالتهما للنيابة.

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