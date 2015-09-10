حزب "النور" يعلن خوض انتخابات البرلمان بقائمتين بدلا من 4

أعلن حزب النور دمج قائمتى الصعيد والدلتا فى قائمة واحدة وخوض الانتخابات بقائمتين بدلا من أربعة.

وقال حزب النور فى بيان، منذ قليلن إن خوض الحزب بقائمتين فقط رغبة من الحزب لإرساء مبدأ الشراكة الحقيقية لجميع القوى الوطنية المخلصة، خاصة فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها بلدنا الحبيب، التى تحتاج اصطفافاً وطنياً حقيقياً وإعادة اللحمة للشعب المصرى وإشاعة روح الثقة والتنافس الشريف من أجل الحفاظ على مصرنا الغالية متماسكة قوية مستعصية على كل معاول الهدم ومحاولات التخريب التى تستهدف كيان الدولة وبقائها".

وأضاف الحزب: "القاعدة التى ينطلق منها حزب النور فى جميع مواقفه هو الانحياز الكامل للوطن ومصلحة الشعب المصرى واستقرار البلاد، ولهذا كانت مشاركة الحزب الفاعلة فى وضع دستور البلاد والاستفتاء عليه وكذلك الانتخابات الرئاسية، وفى كل الفعاليات التى من شأنها حماية البلاد من عوامل الهدم والانهيار".

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