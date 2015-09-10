مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": الفخرانى وخالد على كونا عصابة لإسقاط الدولة

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه لا يجوز قانونا التحدث عن القضية المتهم فيها حمدى الفخرانى ما دامت التحقيقات لا زالت جارية بشأنها، مضيفا أن من ساعد الفخرانى فى رفع كل الدعوى القضائية التى تقدم بها إلى القضاء، كل من المرشح الأسبق للرئاسة الجمهورية المحامى خالد على وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وجمال تاج القيادى الإخوانى، مشيرا إلى أن هذه المجموعة التى تكتلت ضد الدولة ما هى إلا تشكيل عصابى كانت تسعى لإسقاط الدولة، موضحا أن هذا التشكيل دأب على الزج بحمدى الفخرانى وابنته فى كل القضايا التى تم رفعها أمام القضاء.

وأضاف منصور فى حواره ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الفخرانى وكل من كان يقف وراءه استهدفوا جميع المشاريع التى أقيمت فى مصر بدعوى أنهم مواطنون شرفاء وأن الخصخصة أضرت بالاقتصاد المصرى، مستخدمين آلاف العمال فى الشركات التى كانوا يرفعون الدعوى القضائية باسمهم أمام القضاء بهدف التأثير، موضحا أن بسبب كل هذه الدعاوى التى تم رفعها أمام القضاء الإدارى تم فسخ مئات العقود وتكبيد الدولة ملايين الجنيهات للمستثمرين تعويضا لهم وكل هذا من أموال الشعب المسكين.