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نسرين طافش تعلن طلاقها رسميّاً

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نسرين طافش تعلن طلاقها رسميّاً نسرين طافش تعلن طلاقها رسميّاً

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الإماراتي الذي لطالما تكتّمت على اسمه, وخبر الطلاق لم يكن هذه المرة شائعة كما جرت العادة, حيث لاحقتها شائعات الطلاق دائماً وكانت نسرين تخرج في كل مرة وتنفي تلك الأخبار.
مصادر مقرّبة من طافش أكدت أن الطلاق تم بهدوء وبرضا وتفاهم من الطرفين, من دون أي تجريح, وذلك بعد زواج استمر لمدة خمس سنوات, علماً ان نسرين لم تنجب من زوجها طوال تلك الفترة.
وكانت طافش استقرّت مؤخراً في دبي بسبب الأحداث الدامية في سوريا, كذلك انتقل كل أفراد أسرتها اللذين كانوا يقيمون في مدينة حلب للعيش إلى جانبها في دبي بعيداً عن الخطر.
يذكر أن الفنانة السورية ستغيب كليّاً عن موسم دراما رمضان 2013, حيث اعتذرت عن كافة الاعمال التي عرضت عليها مثل "ياسمين عتيق, خيبر, العبور, إضافة لاعتذراها عن بطولة فيلم إيراني, فيما سجّلت لها مشاركة وحيدة في موسم دراما رمضان العام الماضي 2012 عبر مسلسل "بنات العيلة" من إخراج رشا شربتجي.

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سيدتي