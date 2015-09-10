الشرطة تعيد فتاة هربت من أسرتها وأقامت بمنزل أحد الشباب بالجيزة

تمكنت شرطة النقل والمواصلات، من إعادة فتاة إلى أسرتها بعد هروبها من المنزل وإقامتها برفقة شاب بمحافظة الجيزة.

الواقعة بدأت أثناء تواجد الخدمات الأمنية المعينه بمحطة السادات لمترو الأنفاق قسم شرطة رابع المترو، ونشوب مشادة كلامية بين إحدى السيدات وأحد الأشخاص أثناء تواجدهما بالمحطة، وباستطلاع الأمر بمعرفة الخدمة تبين أن السيدة تدعى "حنان.ع" 47 سنة ربة منزل، وأن الشخص يدعى "مصطفى.ر" 21 سنة.

وأكدت السيدة لضباط الشرطة أن لديها ابنة تدعى "مريم" 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى متغيبة عن المنزل من يوم السبت الماضى، وأنها توصلت لرقم هاتف "مصطفى" الذى أخبرها بوجود معلومات لديه عن مكان اختفاء الفتاة، واتفقا على المقابلة بميدان التحرير ثم محطة السادات لمترو الأنفاق.

استجوب رجال الشرطة الشاب، الذى أكد أنه تعرف على الفتاة المتغيبة بأحد المصايف وأخبرته بوجود خلافات أسرية تركت على إثرها منزل أهلها، فذهب بها إلى منزل أحد أصدقائه بمنطقة العمرانية بالجيزة للإقامة برفقته.

تم إجراء التحريات اللازمة بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائى واستدراج الشاب الثانى لمحطة ساقية مكى لمترو الأنفاق بمعرفة ضباط مباحث الإدارة وضبطه، حيث تبين تواجد الفتاة برفقته، وتم ضبطها لديه.

أكدت الفتاة أنها تركت منزل والدها بمحض إرادتها وأنه لم يحدث لها مكروه وعادت لأسرتها.

قدمت والدة الفتاة الشكر والامتنان للجهود المبذولة من رجال مباحث شرطة المترو لإعادة نجلتها المتغيبة، وأمر اللواء محمد يوسف مدير شرطة التقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 2/174 أحوال قسم شرطة رابع مترو الأنفاق وأرسل لقسم شرطة قصر النيل لقيده وعرضه على النيابة.

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