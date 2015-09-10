أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الشرطة تعيد فتاة هربت من أسرتها وأقامت بمنزل أحد الشباب بالجيزة

Google+ Print
الشرطة تعيد فتاة هربت من أسرتها وأقامت بمنزل أحد الشباب بالجيزة الشرطة تعيد فتاة هربت من أسرتها وأقامت بمنزل أحد الشباب بالجيزة
تمكنت شرطة النقل والمواصلات، من إعادة فتاة إلى أسرتها بعد هروبها من المنزل وإقامتها برفقة شاب بمحافظة الجيزة.

الواقعة بدأت أثناء تواجد الخدمات الأمنية المعينه بمحطة السادات لمترو الأنفاق قسم شرطة رابع المترو، ونشوب مشادة كلامية بين إحدى السيدات وأحد الأشخاص أثناء تواجدهما بالمحطة، وباستطلاع الأمر بمعرفة الخدمة تبين أن السيدة تدعى "حنان.ع" 47 سنة ربة منزل، وأن الشخص يدعى "مصطفى.ر" 21 سنة.

وأكدت السيدة لضباط الشرطة أن لديها ابنة تدعى "مريم" 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى متغيبة عن المنزل من يوم السبت الماضى، وأنها توصلت لرقم هاتف "مصطفى" الذى أخبرها بوجود معلومات لديه عن مكان اختفاء الفتاة، واتفقا على المقابلة بميدان التحرير ثم محطة السادات لمترو الأنفاق.

استجوب رجال الشرطة الشاب، الذى أكد أنه تعرف على الفتاة المتغيبة بأحد المصايف وأخبرته بوجود خلافات أسرية تركت على إثرها منزل أهلها، فذهب بها إلى منزل أحد أصدقائه بمنطقة العمرانية بالجيزة للإقامة برفقته.

تم إجراء التحريات اللازمة بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائى واستدراج الشاب الثانى لمحطة ساقية مكى لمترو الأنفاق بمعرفة ضباط مباحث الإدارة وضبطه، حيث تبين تواجد الفتاة برفقته، وتم ضبطها لديه.

أكدت الفتاة أنها تركت منزل والدها بمحض إرادتها وأنه لم يحدث لها مكروه وعادت لأسرتها.

قدمت والدة الفتاة الشكر والامتنان للجهود المبذولة من رجال مباحث شرطة المترو لإعادة نجلتها المتغيبة، وأمر اللواء محمد يوسف مدير شرطة التقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 2/174 أحوال قسم شرطة رابع مترو الأنفاق وأرسل لقسم شرطة قصر النيل لقيده وعرضه على النيابة.


>وزير النقل: مراقبة الطرق بكاميرات.. والخط الأول للمترو بلا صيانة من 30عاما

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365