بالفيديو.. هانى شاكر يغنى "حق الحياة" للطفل السورى الغريق "إيلان"

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- هانى شاكر باكيًا: لم أستطع النوم عندما رأيت صور الطفل السورى "إيلان"

أذاع برنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، والذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان، أغنية "حق الحياة"، للمطرب نقيب الموسيقيين هانى شاكر، والتى جاءت بعد غرق الطفل السورى إيلان على شواطئ تركيا.>الرحمة فين والإنسانية وفين ضميركم يا بشر>ولا خلاص كل القلوب اتحولت فجأة لحجر>بس اللازم تعرفوه .. الكل دلوقتى خطر>مات الكلام بعد ما الطفل الصغير مات غريق>أطفال كتير عايشين هناك بس بتموت بالبطئ>قلبى اتوجع وبيتحرق.. حاسس ان بكره خلاص غرق>طول ما احنا رافضين نتفق هنضيع ونخسر كل شئ