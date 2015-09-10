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بالفيديو.. هانى شاكر يغنى "حق الحياة" للطفل السورى الغريق "إيلان"

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بالفيديو.. هانى شاكر يغنى "حق الحياة" للطفل السورى الغريق "إيلان" بالفيديو.. هانى شاكر يغنى "حق الحياة" للطفل السورى الغريق "إيلان"
أذاع برنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، والذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان، أغنية "حق الحياة"، للمطرب نقيب الموسيقيين هانى شاكر، والتى جاءت بعد غرق الطفل السورى إيلان على شواطئ تركيا.

وتقول كلمات الأغنية :


>الرحمة فين والإنسانية وفين ضميركم يا بشر
>ولا خلاص كل القلوب اتحولت فجأة لحجر
>بس اللازم تعرفوه .. الكل دلوقتى خطر
>مات الكلام بعد ما الطفل الصغير مات غريق
>أطفال كتير عايشين هناك بس بتموت بالبطئ
>قلبى اتوجع وبيتحرق.. حاسس ان بكره خلاص غرق
>طول ما احنا رافضين نتفق هنضيع ونخسر كل شئ

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