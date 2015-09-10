خبر في الجول – الأهلي يستعد لتجديد الثقة في مبروك

السؤال الأكثر تداولا بين جماهير النادي الأهلي في الفترة الماضية قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تماما. الأهلي يستعد لتجديد الثقة في فتحي مبروك كمدير فني للفريق.

المدرب الأجنبي. المدرب الأجنبي. المدرب الأجنبي. هي الجملة الأكثر ظهورا في أي نقاش رياضي خاص بالنادي الأهلي وخصوصا بعد سوق انتقالات رائع للفريق الأحمر أتم من خلاله 8 صفقات جديدة.

الأهلي ضم ماليك إيفونا وجون أنطوي وصالح جمعة وأحمد فتحي ورامي ربيعة وأحمد حجازي وأحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي في سوق انتقالات رائع للفريق. ليبدأ بعدها التساؤل عن مصير المدير الفني.

وعلم FilGoal.com إن مجلس إدارة الأهلي قرر عدم فتح باب الحديث نهائيا عن المدرب الأجنبي بل وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن تجديد الثقة في مبروك.

وسيشهد النادي الأهلي يوم الخميس اجتماعا لمجلس إدارة الفريق ومن المنتظر أن يتم الإعلان بعد نهايته مباشرة عن تجديد الثقة في فتحي مبروك وغلق باب المدرب الأجنبي في الوقت الحالي حسبما علم FilGoal.com.

ويستعد الأهلي لمواجهة الملعب المالي في الكونفدرالية قبل مواجهة بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر.