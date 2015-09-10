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مصر للطيران: تكبير طراز طائرة شرم الشيخ لاستيعاب أكبر عدد من الركاب

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مصر للطيران: تكبير طراز طائرة شرم الشيخ لاستيعاب أكبر عدد من الركاب مصر للطيران: تكبير طراز طائرة شرم الشيخ لاستيعاب أكبر عدد من الركاب

طائرة ركاب – للطيران

قررت شركة «مصر للطيران»، في حال تحسن الأحوال الجوية في الساعات الأولى من صباح يوم غد الخميس تكبير طراز رحلتها رقم 281 المتجهة ظهر غدًا من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ، وكذلك رحلة العودة رقم 282 القادمة من شرم الشيخ إلى طراز البوينج “B777-200″، التي تتسع لعدد 319 راكبًا بدلا من طراز البوينج B737-800 التي تتسع لعدد 144 راكبًا، وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الركاب الذين جرى إلغاء رحلاتهم اليوم الأربعاء إلى شرم الشيخ بسبب العاصفة الترابية.

صرح بذلك مصدر مسئول بالشركة، وأضاف المصدر يتابع مركز العمليات الجوية موقف الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ أولًا بأول، وقال تهيب الشركة بالركاب مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية على رقم 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضي.

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