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رئيس الدولة يوجه باقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء الوطن بعد صلاة الجمعة المقبلة في مساجد الدولة

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رئيس الدولة يوجه باقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء الوطن بعد صلاة الجمعة المقبلة في مساجد الدولة رئيس الدولة يوجه باقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء الوطن بعد صلاة الجمعة المقبلة في مساجد الدولة

 بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله .. تقرر إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء الوطن وذلك بعد صلاة الجمعة المقبلة في مساجد الدولة.

    وقال سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف انه تم توجيه خطباء الجمعة في جميع مساجد الدولة بإقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء الوطن الأبرار تنفيذا لهذه التوجيهات السامية ..وأضاف ان خطبة هذه الجمعة ستتناول شهداء الوطن ومنزلتهم العظيمة وتؤكد على التفاف شعب الامارات حول قيادته وقواته المسلحة وتضامنه مع أسر الشهداء الى جانب الدعاء للشهداء بأن يسكنهم جل وعلا فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار.
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