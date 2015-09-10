اتحاد الكرة: عودة الجماهير؟ القرار في يد الأمن

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن عودة الجماهير للمدرجات هو قرار أمني بحت.

وقال علام إن القرار النهائي في عودة الجماهير سيكون للجهات الأمنية في وزارة الداخلية، لأنهم الأكثر دراية بظروف البلد.

وشدد عبر قناة "الحياة 2": "اتحاد الكرة يهمه في المقام الأول البلاد".

وأضاف: "أي رئيس للاتحاد يأتي بعدي سيتعب كثيرًا، لأني ألبي رغبات أقل نادٍ في مصر".

من جانبه أشار هاني أبوريدة عضو اتحاد الكرة أن إقامة المباريات بدون جماهير بات أمرًا غير مقبولاً، لأنه يؤثر على صورة مصر في الخارج.

وأكد أن اتحاد الكرة يسعى جاهدًا بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والرياضة على عودة الجماهير بشكل تدريجي.