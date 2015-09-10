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رئيس الجونة: اتحاد الكرة ظلمنا خوفا من وزارة الداخلية

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رئيس الجونة: اتحاد الكرة ظلمنا خوفا من وزارة الداخلية رئيس الجونة: اتحاد الكرة ظلمنا خوفا من وزارة الداخلية

شن سميح ساويرس رئيس نادي الجونة هجومًا حادًا على اتحاد الكرة بسبب إقرار هبوط الفريق للدرجة الثانية وعدم الالتفات لشكواه ضد سمير فكري لاعب الداخلية الذي كان مقيدًا في قائمة الإنتاج الحربي بنفس الموسم.

وقال ساويرس: "اتحاد الكرة ظلمنا خوفًا من وزارة الداخلية، واستهزأ بنا كثيرًا، رغم أنه لا يوجد بند في اللائحة يمنع توقيع عقوبة على نادي الداخلية بعد تغريم اللاعب".

وأضاف عبر قناة "النهار ": "لن أفعل مثل الأهلي عندما قام بتصعيد مشكلته الأخيرة مع اتحاد الكرة ثم تراجع مسئوليه عن كل كلمة، ولكنهم نجحوا في الحصول على حقه بكلمة بخ فقط".

وتابع: "لن أقوم بتصعيد المشكلة، فإذا صدر قرار لجنة التظلمات في صالحنا، وتقرر بقاء الجونة، ليقام الدوري بمشاركة 19 فريقًا، فنحن ننافس الأهلي والزمالك و7 أندية حكومية".

وأوضح: "في حالة البقاء بالدوري الممتاز، سنخوض المباريات بفريق الشباب، أما التشكيلة التي واجهت الأهلي كانت من أشبال تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، وكنت صاحب هذه الفكرة".

واختتم سميح ساويرس تصريحاته بالإشارة إلى أنه لا يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه كان يدعم محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة لتولي نفس المنصب.

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