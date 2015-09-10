شيكابالا يستعد لإجراء الكشف الطبي مع الإسماعيلي

يستعد محمود عبد الرازق شيكابالا لخوض فحوصات الكشف الطبي مع الإسماعيلي تمهيدا للإنضمام رسميا إلى الدراويش.

وكان الزمالك قد قرر عدم استكمال تعاقده مع شيكابالا بسبب عدم حضوره مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام.

لكن اللاعب أخرج بيانا رسميا يعتذر فيه عن عدم حضوره المؤتمر. لتنتهي الأزمة ويستكمل الزمالك التعاقد مع شيكابالا قبل أن ينضم إلى الإسماعيلي.

وسيتوجه شيكابالا إلى مدينة الإسماعيلية يوم الخميس لخوض إجراءات الكشف الطبي قبل الانضمام إلى الفريق.

وسيتواجد سيد متولى مدير الإسماعيلي رفقة شيكابالا أثناء الفحص الطبي.