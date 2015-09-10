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بالصور – الأسرع في فيفا 16 .. خروج ميسي ورونالدو ومفاجأة عربية

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بالصور – الأسرع في فيفا 16 .. خروج ميسي ورونالدو ومفاجأة عربية بالصور – الأسرع في فيفا 16 .. خروج ميسي ورونالدو ومفاجأة عربية

ليس ليونيل ميسي ولا كريستيانو رونالدو ولا آريين روبن. نعم هي أسماء لم تظهر في قائمة أسرع 20 لاعبا في FiFa فالأسرع هو ثيو والكوت.

عشاق كرة القدم ولعبة FiFa16 في انتظار النسخة الجديدة من اللعبة والتي ستصدر في الأسواق خلال الشهر القادم.

وكان الموقع الرسمي للعبة قد نشر من قبل أقوى 50 لاعبا في النسخة الجديدة المنتظرة والتي شهدت بالطبع أسم ليونيل ميسي في الصدارة. (طالع التفاصيل)

كما نشر موقع fathead الخاص بأرقام وإحصائيات اللعبة أرقام محمد صلاح والتي جاءت رائعة. (طالع التفاصيل).

إلى جانب أرقام وإمكانيات السباعي المصري المحترف في الخارج وهم أحمد حسن كوكا وأحمد المحمدي ومحمد النني وعلي غزال ومحمد عبد الشافي وعمرو طارق ومحمد صلاح. (طالع التفاصيل)

قبل أن يأتي الدور على الاحتفالات الجديدة في اللعبة. (شاهد الفيديو)

ولكن يبقى السؤال الأهم من هم الأسرع في لعبة FiFa16؟

موقع thesportbible نشر تقريرا وفقا لما جاء في المواقع الخاصة بأخبار اللعبة الشهيرة قائمة أسرع 20 لاعبا في فيفا 16.

وشهدت القائمة عدم تواجد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبن وربيري.

بينما جاء ثيو والكوت لاعب أرسنال هو أسرع لاعب في اللعبة. ثم ماتيس بولي لاعب نادي فورتونا دوسيلدورف الألماني. ثم بيير إيميريك أوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند ومنتخب الجابون.

وعلى عكس المتوقع ظهر جاريث بيل بعيدا عن المراكز الـ5 الأولى. فجاء في المركز السادس.

بينما ظهر أسم فهد المولد لاعب الاتحاد السعودي في القائمة بل وجاء في المركز الـ12 متفوقا على لوكاس سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وخوان كوادرادو لاعب يوفنتوس ورحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي.

شاهد بالترتيب صور أسرع 20 لاعبا في فيفا 16

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فيديو اليوم السابع

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