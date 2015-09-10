محلب والرئيس التونسي: الحل السياسي الأنسب للأزمة الليبية

أكد محرر شئون «مجلس الوزراء» في جريدة المصري اليوم، أن رئيس الوزراء المهندس، إبراهيم محلب، التقى برئيس تونس اليوم وناقشا الشأن الليبي.

وأضاف خلال مداخلة «هاتفية»، مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع علي فضائية الحياة، أن أهم نتائج اللقاء، اتفاق الطرفين على أن الحل السياسي هو الأنسب للأزمة الليبية ، وتطرق اللقاء إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن رئيس الوزراء المصري عرض على الرئيس التونسي تفاصيل مشروع قناة السويس الجديدة وقانون الاستثمار الجديد مؤكدًا أن مصر تعمل على تسهيل كافة الإجراءات أمام رجال الأعمال لإقامة المشروعات الجديدة.

وأكمل، أن اللقاء تطرق إلى ضرورة التعاون بين البلدين في المجال الطبي وضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب.