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«مصر للطيران» تعفي الركاب من رسوم تغيير الحجز بسبب العاصفة الترابية

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«مصر للطيران» تعفي الركاب من رسوم تغيير الحجز بسبب العاصفة الترابية «مصر للطيران» تعفي الركاب من رسوم تغيير الحجز بسبب العاصفة الترابية

للطيران

صرح مصدر مسئول بشركة «مصر للطيران»، أنه تقرر إعفاء الركاب من رسوم تغيير الحجز للذين أُلغيت رحلاتهم اليوم الإربعاء، بسبب العاصفة الترابية وسوء الأحوال الجوية، التي شهدتها البلاد وأدت إلى عدم إقلاع رحلات الشركة المتجهة إلى شرم الشيخ من مطار القاهرة وبعض المطارات المصرية.

وأضاف المصدر، أنه جرى إلغاء 11 رحلًة جويًة كانت متجهة اليوم من مطار القاهرة إلى شرم الشيخ، وتحويل مسار رحلة أخرى إلى مطار الأقصر، وكذلك إلغاء رحلة كانت متجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار شرم الشيخ.

وقال المصدر يتابع مركز العمليات الجوية للشركة موقف الرحلات في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية والمتوقع تحسنها عند الساعات الأولى من فجر يوم الخميس، وأضاف ان الشركة تهيب بالركاب مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية على رقم 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضي.

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