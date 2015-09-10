دائرة الهجرة الروسية مستعدة للنظر فى طلبات اللجوء للسوريين

صرح رئيس دائرة الهجرة الروسية قسطنطين رومودانوفسكى ، بأن دائرة الهجرة مستعدة للنظر فى طلبات اللجوء للسوريين الموجودين فى روسيا، والتعامل مع طلباتهم بشكل إنسانى وتقديم المساعدات لهم.

وقال رومودانوفسكى للصحفيين فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية " اليوم الأربعاء بالنسبة لأولئك الذين يرغبون فى البقاء فى روسيا الاتحادية ، فإن دائرة الهجرة ستنظر فى أوراقهم، وسوف نساعدهم فى كل شيء"، مضيفا أن التدفق الكبير للاجئين من سوريا إلى أوروبا لا يهدد وضع الهجرة فى روسيا.

وتابع قائلا إن تدفقات هجرة اللاجئين من سوريا حاليا تتجه قبل كل شيء إلى تركيا ومقدونيا والمجر وإيطاليا.

كما أكد رومودانوفسكى أن اللاجئين السوريين المتواجدين فى روسيا منذ فترة فى الغالب لا يخالفون القانون الروسي، ولا توجد أى شكاوى ضدهم.

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