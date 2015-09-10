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شرطة الخرطوم تفرق مظاهرة محدودة احتجاجا على انقطاع المياه

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شرطة الخرطوم تفرق مظاهرة محدودة احتجاجا على انقطاع المياه شرطة الخرطوم تفرق مظاهرة محدودة احتجاجا على انقطاع المياه
فرقت الشرطة السودانية مظاهرة محدودة قام بها عدد من المواطنين اليوم /الأربعاء/ - فى أحد الأحياء بغرب العاصمة (الخرطوم) ، احتجاجا على استمرار انقطاع المياه عن المناطق السكنية.

وأسفرت عملية تفريق المتظاهرين الذين كان أغلبيتهم من النساء - عن إصابة إمرأتان بسبب استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع ، لقيامهم بإغلاق أحد الشوارع الرئيسية أمام المارة والمركبات.

وتعانى مناطق متفرقة بولاية الخرطوم من انقطاعات متفاوتة للمياه بسبب خروج محطة "سوبا" الرئيسية عن الخدمة لخضوعها لأعمال صيانة ، مما تسبب فى انقطاع المياه فى عدد من الأحياء بمحلية الخرطوم، مما يتسبب فى خروج المواطنين فى مسيرات بصفة مستمرة، اعتراضا على انقطاع المياه لفترات طويلة من اليوم.
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