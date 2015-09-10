شرطة الخرطوم تفرق مظاهرة محدودة احتجاجا على انقطاع المياه

فرقت الشرطة السودانية مظاهرة محدودة قام بها عدد من المواطنين اليوم /الأربعاء/ - فى أحد الأحياء بغرب العاصمة (الخرطوم) ، احتجاجا على استمرار انقطاع المياه عن المناطق السكنية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتعانى مناطق متفرقة بولاية الخرطوم من انقطاعات متفاوتة للمياه بسبب خروج محطة "سوبا" الرئيسية عن الخدمة لخضوعها لأعمال صيانة ، مما تسبب فى انقطاع المياه فى عدد من الأحياء بمحلية الخرطوم، مما يتسبب فى خروج المواطنين فى مسيرات بصفة مستمرة، اعتراضا على انقطاع المياه لفترات طويلة من اليوم.
وأسفرت عملية تفريق المتظاهرين الذين كان أغلبيتهم من النساء - عن إصابة إمرأتان بسبب استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع ، لقيامهم بإغلاق أحد الشوارع الرئيسية أمام المارة والمركبات.
وتعانى مناطق متفرقة بولاية الخرطوم من انقطاعات متفاوتة للمياه بسبب خروج محطة "سوبا" الرئيسية عن الخدمة لخضوعها لأعمال صيانة ، مما تسبب فى انقطاع المياه فى عدد من الأحياء بمحلية الخرطوم، مما يتسبب فى خروج المواطنين فى مسيرات بصفة مستمرة، اعتراضا على انقطاع المياه لفترات طويلة من اليوم.
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