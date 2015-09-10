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الأردن تحبط محاولة تهريب طن و144 كجم من المخدرات عبر حدودها مع سوريا

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الأردن تحبط محاولة تهريب طن و144 كجم من المخدرات عبر حدودها مع سوريا الأردن تحبط محاولة تهريب طن و144 كجم من المخدرات عبر حدودها مع سوريا
صرح مصدر مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية مساء اليوم الأربعاء ، بأن قوات حرس الحدود تعاملت فى وقت سابق اليوم مع سيارتين حاولتا اجتياز الحدود إحداهما كانت متجهة إلى سوريا ، والثانية قادمة من العمق السورى باتجاه المملكة.

وقال المصدر - فى بيان له مساء اليوم - إن السيارة الأولى تم تدميرها فيما تمت السيطرة على الثانية.. موضحا أنه تم خلال هذه العملية ضبط ما مجموعه 4697 طربة حشيش و1385000 حبة كبتاجون (أى بوزن إجمالى يبلغ طنا و144 كجم و370 جم).

وكان مصدر عسكرى أردنى مسئول قد أفاد فى وقت سابق اليوم بأن سيارة من نوع (بك أب تويوتا) قادمة من العمق السورى حاولت اجتياز الساتر الأردنى مستغلة ظروف الطقس وتدنى مستوى الرؤية ؛ إلا أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك معها مما أدى إلى تدميرها وفرار من فيها من أشخاص..موضحا أنه تم ضبط كمية من الذخيرة والحبوب المخدرة والحشيش ، حيث تم تحويلها للجهات المختصة.

جدير بالذكر أن الحدود الأردنية السورية - التى يبلغ طولها 378 كم - تشهد حالة من الاستنفار العسكرى والأمنى من جانب السلطات فى الأردن عقب تدهور الأوضاع فى سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضى المملكة.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد شددت على أنها لن تسمح لأحد باختراق حدودها أو اجتيازها بطريقة غير شرعية وأنها لن تتهاون مع أى كان ممن يحاولون المس بأمن الأردن ومواطنيه وستقطع اليد التى تمتد لإيذاء أى أردنى أو ترويعه داخل حدود المملكة.
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