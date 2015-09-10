البرلمان العربى يشيد بنتائج الانتخابات الجماعية والجهوية فى المغرب

أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى بسير ونتائج الانتخابات الجماعية والجهوية فى المغرب والتى بدأت فى الرابع من الشهر الجاري.

وهنأ الجروان الملك المغربى محمد السادس والحكومة والشعب المغربى بإنجاز الانتخابات على النحو الممتاز والناجح الذى شهدت له جميع الهيئات والمنظمات المراقبة محليا ودوليا.

وقال الجروان ان البرلمان العربى "يشيد بالسياسة الحكيمة والرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نحو تفعيل دستور 2011، والذى تعد الانتخابات الجماعية والجهوية الاخيرة من اهم مقتضياته".

وأضاف أن المملكة المغربية مستمرة فى مسيرتها الديموقراطية ضاربةً مثالا يحتذى به لكافة دول المنطقة والعالم.

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