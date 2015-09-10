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قطر تعلن إلغاء نظام الكفيل.. وقانون جديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين

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قطر تعلن إلغاء نظام الكفيل.. وقانون جديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين قطر تعلن إلغاء نظام الكفيل.. وقانون جديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين
أعلنت دولة قطر، الأربعاء، إلغاءها نظام الكفيل بشكل رسمى، عقب إصدار مجلس الوزراء القطرى قراراً باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون جديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم فى قطر، بعد اطلاع المجلس على توصيات مجلس الشورى حول مشروع القانون.

وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" قد أوردت أن مشروع القانون يتضمن الأحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات وشروط ودخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد.

ويجوز للداخلية القطرية وفق مشروع القانون الجديد منح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطرى فى النشاط الاقتصادى، ولملاك العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفق أحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وأى فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

ويذكر أن القانون الجديد لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة كاملة على إقراره بمرسوم أميرى ونشره فى الجريدة الرسمية فى قطر وفق ما يعمل به من قانون دخول وخروج الأجانب.

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