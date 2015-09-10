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زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الاقليمية جنوب لبنان مرتين

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زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الاقليمية جنوب لبنان مرتين زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الاقليمية جنوب لبنان مرتين
أقدم زورق حربى إسرائيلى اليوم الأربعاء على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان مرتين ولمدة 22 دقيقة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبنانى اليوم إنه "بتاريخه الساعة 50ر7 أقدم زورق حربى تابع للعدو الاسرائيلى على خرق المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة 260 مترا ولمدة 3 دقائق، ثم عاد وخرق المنطقة نفسها عند الساعة 14ر8 لمسافة 278 مترا ولمدة 19 دقيقة".

وتابع البيان أنه "تجرى متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان".
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